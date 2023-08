Una sigla per Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla per Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NSGC - IHS



Significato/Curiosità : Una sigla per Gesù

"IHS" è una delle sigle tradizionali utilizzate per riferirsi a Gesù Cristo. Derivante dal greco antico, "IHS" rappresenta una forma contratta della parola "??S??S" (Iesous), che è il nome di Gesù in greco. Questa sigla è spesso interpretata come "Iesus Hominum Salvator", che significa "Gesù Salvatore degli Uomini" in latino. È utilizzata nella simbologia religiosa e artistica cristiana come rappresentazione abbreviata del nome di Gesù. L'uso di "IHS" ha una lunga storia e rappresenta una connessione profonda con la figura di Cristo all'interno della tradizione cristiana.

Altre risposte alla domanda : Una sigla per Gesù : sigla; gesù; sigla di una Potenza; sigla di Rieti; sigla dell Etiopia; sigla del Nicaragua; sigla di un reparto speciale dei Carabinieri; La santa del Bambin gesù ; La città di quel Giuseppe che cedette la tomba a gesù ; Città palestinese dove si dice sia nato gesù ; Il sacro calice usato da gesù durante l Ultima Cena; Appellativo con cui veniva chiamato gesù ;

Cerca altre Definizioni