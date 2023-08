Una rivista inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una rivista inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MAGAZINE

Significato/Curiosità : Una rivista inglese

Un magazine, noto anche come rivista, è una pubblicazione periodica che offre una varietà di contenuti su temi diversi come notizie, cultura, moda, arte, scienza e intrattenimento. Spesso stampato su carta di alta qualità, un magazine può contenere articoli, interviste, recensioni, fotografie e annunci pubblicitari. Queste pubblicazioni forniscono approfondimenti su argomenti di interesse, attirando lettori con diverse passioni. Nei tempi moderni, molte riviste sono anche disponibili in formato digitale, consentendo un accesso più ampio e immediato al contenuto. I magazine svolgono un ruolo importante nella diffusione di informazioni e nell'arricchire la conoscenza su vari argomenti attraverso un formato visivamente attraente.

