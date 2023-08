Una riunione ufficiale di un organo collegiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una riunione ufficiale di un organo collegiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEDUTA

Significato/Curiosita : Una riunione ufficiale di un organo collegiale

Il consiglio dei ministri è il principale organo collegiale esecutivo del governo della repubblica italiana; è costituito dal presidente del consiglio... Concepiti per sedersi (panche, sedie, poltrone ecc.. ecc..). seduta è a tutti gli effetti un sinonimo di sedile. seduta spiritica – pratica dello spiritismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

