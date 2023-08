Una Gianna del rock - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Gianna del rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NANNINI

Significato/Curiosità : Una Gianna del rock

Gianna Nannini, conosciuta come "La Gianna del rock", è una celebre cantautrice e musicista italiana. Nata nel 1954, ha lasciato un'impronta indelebile nella scena musicale internazionale. La sua carriera è caratterizzata da brani potenti e vibranti che spaziano dal rock al pop, con testi intensi e profondi. La voce graffiante di Nannini è diventata il suo marchio distintivo, e la sua personalità ribelle ha ispirato diverse generazioni. Con successi come "Bello e impossibile" e "Sei nell'anima", ha guadagnato ammirazione per la sua autenticità e la capacità di comunicare emozioni universali attraverso la musica.

