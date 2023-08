Si fa sentire vibrando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa sentire vibrando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GONG

Quando il tamburo viene percosso con il suo bastone di legno l'acqua, che vibrando batte contro la pelle di hexapede tesa, modifica il suono e amplifica di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gong (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento strumenti musicali non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si fa sentire vibrando : sentire; vibrando; Non fan sentire il dolore; Fa sentire i suoi stimoli; Assentire tacitamente; Gli apparecchi per sentire meglio; Consentire ;

