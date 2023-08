Scorre in Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre in Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TARIM

Significato/Curiosita : Scorre in cina

Dighe. circa la metà dei fiumi della cina, compresi i tre più lunghi (fiume azzurro, fiume giallo e xi jiang), scorre da ovest a est e sfocia nei mari cinesi... Riferimento. coordinate: 39°n 83°e / 39°n 83°e39; 83 il bacino idrografico del tarim è il più grande bacino endoreico del mondo. circondato da numerose catene... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

