Processo biologico associato all invecchiamento - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SENESCENZA

Significato/Curiosita : Processo biologico associato all invecchiamento

l'invecchiamento è, in generale, il processo naturale che conduce ad un aumento dell'entropia... La senescenza cellulare è uno stato in cui la cellula non è più in grado di proliferare, ed è caratterizzata da una perdita della funzione fisiologica...

