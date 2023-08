Parmigiano senza armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parmigiano senza armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PGIANO

Significato/Curiosita : Parmigiano senza armi

(disambigua). parma (afi: /'parma/, ascolta[·info]; pärma in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 196 998 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Parmigiano senza armi : parmigiano; senza; armi; Se è bolognese ha sopra prosciutto e parmigiano ; Formaggio svizzero duro simile al parmigiano ; Si grattugia in alternativa al parmigiano ; La salad con crostini, parmigiano e lattuga; Il parmigiano ne è privo pur essendo un formaggio; senza variazioni nella chitarra; Quello senza spicchi con cui ci si consola; Come un processo senza garanzie; Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa; Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat; L armi stizio che cessò la 1 guerra d indipendenza; Puntare i propri risparmi su un progetto; Un film con Franco e Ciccio: armi amoci e; Un deposito di armi ; Convenzione cronografica per risparmi are energia;

