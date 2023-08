Non più adoperate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più adoperate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISUSATE

Significato/Curiosita : Non piu adoperate

Che hanno in comune il fatto di essere spinte e manovrate con pagaie e adoperate da diverse popolazioni mondiali: la canoa ed il kayak. per estensione... Il modulo è, nel calcio, la disposizione in campo dei giocatori di una squadra e viene deciso dall'allenatore. al calcio d'inizio, ogni formazione schiera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023



