Fiume che forma la spettacolare cascata della Frua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che forma la spettacolare cascata della Frua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOCE

Significato/Curiosita : Fiume che forma la spettacolare cascata della frua

la cascata del toce o la frua (frütt fall in dialetto tedesco walser) è una cascata che si trova nel comune di formazza in frazione frua (uf der frütt... Il toce, o più propriamente "la" toce (tòs in ossolano, riss in walser), è un fiume italiano che scorre in piemonte. è il fiume principale della val d'ossola... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

