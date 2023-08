Lo era Rea Silvia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era Rea Silvia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VESTALE

Significato/Curiosita : Lo era rea silvia

rea silvia (in latino: rhea silvia), ilia secondo altre fonti, fu la madre dei gemelli romolo e remo, fondatori di roma; morì sepolta viva da amulio. le... Cui era soggetta la vestale in albalonga. in realtà, almeno fino alla fine della repubblica, la condanna a morte di una vestale pare assai simile ad...