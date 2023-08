Aggettivo del Globo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggettivo del Globo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TERRACQUEO

Significato/Curiosita : Aggettivo del globo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi terra (disambigua). la terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal sole e il più grande...

Altre risposte alla domanda : Aggettivo del Globo : aggettivo; globo; Nome maschile aggettivo di certi organi; aggettivo per donne dall eccezionale fascino; aggettivo spesso associato a un alta montagna; Davanti ad un aggettivo ne capovolge il significato; aggettivo associato all atletica; Lo è il globo ; Grande viaggiatore per il globo ; Il globo terrestre... poggiato su un tavolo; La quarta isola del globo ; Era a denominazione di una zona interna del globo terrestre;

