Abitazione con un unico ampio vano ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitazione con un unico ampio vano ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OPEN SPACE

Significato/Curiosita : Abitazione con un unico ampio vano ing

Stessa. il fabbricato alloggi è l'unico elevato su tre piani fuori terra e si segnala innanzitutto per la presenza del vano scala cilindrico innestato a... open space technology – è una metodologia che permette di creare gruppi di lavoro e riunioni open space – programma televisivo del 2006 open space –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

