Una vena del collo interna ed esterna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vena del collo interna ed esterna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIUGULARE

La vena giugulare interna è una vena pari che raccoglie il sangue dal cervello e dalle parti superficiali del viso e del collo. la vena scorre nella guaina... Generi di vene giugulari: la vena giugulare interna è un tronco venoso che origina alla base del cranio in corrispondenza del foro giugulare. dall'origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

