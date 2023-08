Una preparazione indicata contro la stipsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una preparazione indicata contro la stipsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MELA COTTA

Significato/Curiosita : Una preparazione indicata contro la stipsi

Delle tele. inoltre è un coadiuvante per la stipsi (azione meccanica), il colon irritabile, la diverticolite, la gastrite e come dimagrante. in passato... Specializzati, maturato in botti che contenevano sherry, note di pepe, agrumi, mela cotta lagavulin 21 anni, 56,5% gradazione alcolica, realizzato nel 2007, reperibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una preparazione indicata contro la stipsi : preparazione; indicata; contro; stipsi; La preparazione alla guerra; Piccola preparazione compatta dolce o salata; preparazione di sarde a Venezia; La preparazione di tè tisane e camomille; Pianta messicana per la preparazione del carminio; Lo è la situazione equivalente indicata dall ISEE; È indicata sul foglietto illustrativo dei farmaci; La strada indicata da SP; È indicata su farmaci e alimenti; È indicata sui documenti; Lo spazio senza contro lli frontalieri in Europa; Il contro esodo alla fine delle vacanze; Come l atto contro una divinità o un suo precetto; Video di contro llo; Un brano di Ligabue: contro il cielo;

Cerca altre Definizioni