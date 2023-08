Una lunga e ravvicinata fila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lunga e ravvicinata fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SFILZA

ravvicinati, se visti da dietro. coscia moderatamente lunga, ampia, fortemente muscolosa. ginocchi non deviati in fuori né in dentro. gamba lunga e forte... Di una fabbrica pop scandinava". secondo the village voice, "[c]ome una sfilza di autori country prima di lei, [taylor swift] dà vita a personaggi e situazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una lunga e ravvicinata fila : lunga; ravvicinata; fila; Dalla forma spiccatamente allunga ta; Molluschi dalla conchiglia allunga ta che vivono nella sabbia; Il più recente di una lunga e sfiancante serie; Santuario presso Serralunga nel Monferrato; Allunga no le vacanze ma non sono gli scioperi aerei; Una lotta israeliana a distanza ravvicinata isr; Avvolgimento del fila to da un rocchetto all altro; Sfila re l ordito o la trama da un tessuto; fila a pelo d acqua; Si infila nel lucchettino; Indossatrice che sfila ;

