Totale dell incasso generato da uno o più tributi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Totale dell incasso generato da uno o più tributi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GETTITO

Significato/Curiosita : Totale dell incasso generato da uno o piu tributi

Rapportando il gettito fiscale totale di ciascun paese al suo prodotto interno lordo (pil). di seguito viene riportata una lista di stati e il loro gettito fiscale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

