Un tipo di velo usato dalle donne musulmane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di velo usato dalle donne musulmane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHADOR

Significato/Curiosita : Un tipo di velo usato dalle donne musulmane

Questo, molti degli stili di questa danza sono legati strettamente alla femminilità e venivano praticati esclusivamente dalle donne.[senza fonte] con l'evoluzione... Il chador o chadar (pron. [a'dr]; dal persiano , ciâdar, "velo", "mantello"), è un indumento tradizionale iraniano simile a un mantello e a un foulard... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Un carattere tipo grafico da titolisti ing; tipo di bilancia a più leve; tipo di chirurgia che interessa l apparato circolatorio; tipo di maccheroni grossi e bucati; Un tipo di gallina; velo cista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici; Il felino più velo ce; Il velo del tempo; Il Marcell velo cista italiano; Lo procura un velo davanti agli occhi; Quello tartaro è usato come agente lievitante; Appellativo usato in lettere formali; Viene usato come disinfettante e antipiretico; Un azzurro usato nell industria grafica; Apparecchio elettronico usato in vari settori della ricerca scientifica; La verità offerta dalle religioni; Serie TV tratta dalle opere di Arthur Conan Doyle; Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle; dalle proprie rinasce la Fenice; Reso più resistente dalle difficoltà; Con le donne in un programma della De Filippi; La portavano le donne e i preti; Le donne le evidenziano con il mascara; donne che rischiavano il rogo; Il loggiato nelle chiese paleocristiane riservato alle donne; Svettano sulle città musulmane; Le vergini musulmane;

