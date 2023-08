Lo stato africano con i laghi Nyos e Monoun - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato africano con i laghi Nyos e Monoun. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMERUN

Significato/Curiosita : Lo stato africano con i laghi nyos e monoun

Regioni del nord-kivu e sud-kivu in congo. il kivu è uno dei tre laghi africani, assieme al nyos e al monoun in camerun, in cui si è verificata un'eruzione... Coordinate: 7°n 12°e / 7°n 12°e7; 12 il camerun (pron. /kame'run/ o /'kamerun/), ufficialmente repubblica del camerun (in francese république du cameroun...