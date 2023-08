Se sono di mischia o di apertura giocano a rugby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono di mischia o di apertura giocano a rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEDIANI

Significato/Curiosita : Se sono di mischia o di apertura giocano a rugby

Ruolo del rugby che prevede solitamente la necessità di possedere una forza adeguata alla partecipazione a una mischia e capacità tecniche di un trequarti... Meridionale e quelli mediani veri e propri, con caratteristiche quindi di maggiore intelligibilità con l'italiano rispetto ai dialetti mediani veri e propri... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

