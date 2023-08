Secondo i latini: Risus abundat in ore lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo i latini: Risus abundat in ore lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STULTORUM

Significato/Curiosita : Secondo i latini: risus abundat in ore lat

Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. risus abundat in ore stultorum è una locuzione latina che letteralmente significa "il riso abbonda sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Una persona che gioca secondo le regole; Il classico numero del secondo portiere di calcio; secondo un detto è la merenda meno adatta; L ultimo è il Vaticano secondo ; Vivono secondo la regola; Carta da cioccolatini ; Gli Chéri cioccolatini ; L ara dei latini ; Cioccolatini con la ciliegina; Persino per i latini ; Il giorno in cui Gesù risus citò; risus citati;

