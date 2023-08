Sconveniente come un arma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sconveniente come un arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPROPRIA

Significato/Curiosita : Sconveniente come un arma

A bruciare e gettar via i propri desideri materiali: krsna-prema non è un'arma, ma purttuttavia trafigge il cuore. non è l'acqua, ma purtuttavia lava... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. per arma impropria, in italia, si intende uno strumento che può essere atto ad offendere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sconveniente come un arma : sconveniente; come; arma; sconveniente ... come un arma; Scandaloso, sconveniente ; Dispiace se è avanzata ma non è un idea sconveniente ; Che ha timore e vergogna di ciò che è sconveniente ; Contusa come un auto; come un verbo o un bilancio; Assimilata come l aria; Flebili come certe luci; come l impresa realizzata con un aeromobile; Noto farma co da banco a base di ibuprofene; Include letto arma dio divano tavolo; Un mezzo come il carro arma to; L arma tura dei legionari romani; Guida arma ta;

