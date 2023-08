Quella del 2020 è stata rimandata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del 2020 è stata rimandata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLIMPIADE

Significato/Curiosita : Quella del 2020 e stata rimandata

Olimpici sono stati rimandati anziché essere cancellati. la capitale giapponese (alla sua seconda olimpiade dopo quella del 1964) era stata scelta durante... Di alessandro magno, vedi olimpiade d'epiro. disambiguazione – se stai cercando la figlia di erode il grande, vedi olimpiade (figlia di erode il grande)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

