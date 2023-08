Quella dei sessi è stata legiferata nel 1996 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella dei sessi è stata legiferata nel 1996. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARITÀ

Significato/Curiosita : Quella dei sessi e stata legiferata nel 1996

"al suffragio universale e alla legge sulla parità dei sessi". contro la legge si sono schierati il partito popolare cristiano e il populista partito del... La parità dello zero è una nozione matematica caratterizzata, nonostante la sua semplicità, da limitata consapevolezza nella popolazione delle società...

