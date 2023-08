Può essere chimico semantico sentimentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere chimico semantico sentimentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEGAME

Significato/Curiosita : Puo essere chimico semantico sentimentale

La sindrome di asperger può essere vista come uno stile cognitivo diverso e non come una malattia, e dunque che dovrebbe essere rimossa dal manuale diagnostico... Tipi di legami. altra caratteristica è il comportamento del legame idrogeno nell'acqua: allo stato solido una molecola d'acqua è legata con legame idrogeno...