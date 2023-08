Puntare i propri risparmi su un progetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Puntare i propri risparmi su un progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INVESTIRE

Significato/Curiosita : Puntare i propri risparmi su un progetto

Partecipare al progetto e che aveva già lavorato con sergio leone in c'era una volta il west del 1968; ma leone la scartò per puntare su un'attrice meno... Oltre 770 miliardi di dollari. è stato fondato nel 1971 allo scopo di investire per conto del governo dell'arabia saudita. dopo aver inizialmente perseguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Puntare i propri risparmi su un progetto : puntare; propri; risparmi; progetto; Servono per appuntare ; Marcare un gol appuntare ; puntare con un dito; Lo regge chi decide dove puntare la prua; puntare l arma; propri o della forma e dell aspetto del corpo; Appellativo propri o del deputato e del senatore; Sistemare la propri a autovettura; Dalle propri e rinasce la Fenice; propri a della città; Convenzione cronografica per risparmi are energia; Non le risparmi a chi lavora sodo; La ex Cassa di risparmi o delle Province Lombarde; Spendere poco denaro risparmi are; Si risparmi a tacendo; La località del New Mexico del progetto Manhattan; Il grafico che indica le fasi di un progetto ; Si dice di progetto inattuabile; Dare il via a un progetto ; La Zaha che progettò edifici in tutto il mondo;

Cerca altre Definizioni