In politica quello disposto è indivisibile - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : COMBINATO

Significato/Curiosita : In politica quello disposto e indivisibile

Con il quesito: «il popolo vuole l'italia una e indivisibile con vittorio emanuele re costituzionale e i suoi legittimi discendenti» il 26 ottobre vittorio... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il reforming combinato (in inglese combined reforming) è un processo chimico industriale per... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In politica quello disposto è indivisibile : politica; quello; disposto; indivisibile; Fu una Nilde della politica ; La Nilde della politica ; Josep Alto rappresentante dell Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza; Si assume in politica e nello yoga; In politica chi diffonde i comunicati ufficiali; quello pilota è la prima puntata di un telefilm; quello Democratico Popolare fu costituito nel 1947; In TV e era quello del giorno dopo; quello d ascolto misura lo share TV; quello di matrimoni era detto paraninfo; Predisposto per resistere a certe scosse; Clemente bendisposto ; disposto verticalmente; Lo dice chi non è disposto a cedere; È disposto a tutto per denaro; Caratterizza ciò che e integro e indivisibile ;

