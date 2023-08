Un piccolo essere antropomorfo di fantasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo essere antropomorfo di fantasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMUNCOLO

Significato/Curiosita : Un piccolo essere antropomorfo di fantasia

Fantasound, un innovativo sistema di riproduzione del suono che rese fantasia il primo film commerciale proiettato in stereofonia. fantasia debuttò in un numero... (dall'omonimo latino homunculus, ovvero letteralmente «piccolo uomo») oppure omuncolo è una leggendaria forma di vita creata attraverso l'alchimia. esso indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

