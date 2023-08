Per i latini di parola Pacta sunt lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i latini di parola Pacta sunt lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SERVANDA

Significato/Curiosita : Per i latini di parola pacta sunt lat

Nel diritto civile pacta sunt servanda sintetizza il principio del carattere vincolante del contratto. pacta sunt servanda esprime un principio fondamentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

