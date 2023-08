Ospita una parte del Lago di Garda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita una parte del Lago di Garda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENETO

Significato/Curiosita : Ospita una parte del lago di garda

il lago di garda o benaco (/be'nako/, localmente anche /'bnako/) è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km² (terzo... Vedi lingua veneta. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi veneto (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento veneto

