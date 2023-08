Le ospita l ovile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ospita l ovile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PECORE

Si ricordano le località di ercoli, pittiacca, nanni doro, unia, ovile nuovo, nodigheddu, fioreddu, preddu nieddu, country village, le tonnare, tamerici... Buona memoria e facilità di apprendimento. generalmente il vello delle pecore è marcatamente folto e fitto, estremamente riscaldante e di rapida crescita;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

