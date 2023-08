Noto videogioco online a tema agricolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto videogioco online a tema agricolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FARMVILLE

Significato/Curiosita : Noto videogioco online a tema agricolo

Vari giochi tra cui anche bf2142, precludendo ai giocatori la componente online del gioco. è ambientato nel xxii secolo, durante una nuova era glaciale... Applicazione facebook. farmville nacque come copia del gioco farm town già popolare su facebook. il 4 febbraio 2010 microsoft ha lanciato farmville nel suo sito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

