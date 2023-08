Noto marchio italiano di caffè: Zanetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto marchio italiano di caffè: Zanetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEGAFREDO

Significato/Curiosita : Noto marchio italiano di caffe: zanetti

di riferimento. la segafredo zanetti s.p.a. è un'azienda italiana di torrefazione del caffè fondata negli anni settanta a bologna da massimo zanetti e... All'azienda, alla quale aggiunse il proprio marchio ("segafredo zanetti"). inizialmente la segafredo zanetti ha sviluppato l'attività in italia, dove ben... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

