Il nome di chi festeggia l onomastico il 17 maggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di chi festeggia l onomastico il 17 maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASQUALE

Significato/Curiosita : Il nome di chi festeggia l onomastico il 17 maggio

Beati hanno portato questo nome; l'onomastico, solitamente, si festeggia il 15 novembre in ricordo di sant'alberto magno, o "di colonia", dottore della chiesa... Vedi pasquale (disambigua). pasquale è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: pascasio alterati: pasqualino femminili: pasquala, pascasia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome di chi festeggia l onomastico il 17 maggio : nome; festeggia; onomastico; maggio; Soprannome di Cristiano Ronaldo: 7; Un calcolo che deve il suo nome ad alKhwarizmi; Oscurato come per un fenome no astronomico; Ospita i fenome ni da circo; Ultimo fenome no solare della giornata; Sono tanti per il festeggia to; Li festeggia no parenti e amici; festeggia to osannato; Sentimento che si festeggia a san Valentino; Il 14 luglio se ne festeggia la presa; Se ne festeggia l onomastico il 21 ottobre; Se ne festeggia l onomastico il 21 ottobre; Festeggia l onomastico l ultimo dell anno; Uccellino passeriforme dal piumaggio striato; Costringe i consumatori a un maggio r esborso; La Santa del 22 maggio ; Il centro sul Lago maggio re patria di san Carlo Borromeo; Delicato formaggio francese;

Cerca altre Definizioni