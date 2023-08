Nel tennis femminile equivale alla Coppa Davis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel tennis femminile equivale alla Coppa Davis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FED CUP

Significato/Curiosita : Nel tennis femminile equivale alla coppa davis

Eliminato, quindi riammesso nel 1988. nel 1900 fu contesa la prima coppa davis, ossia il trofeo che spetta annualmente alla squadra nazionale campione... Internazionale tennis. nata nel 1963 come federation cup, fu nota dal 1995 al 2019 come fed cup e nel 2020 fu ribattezzata in omaggio alla tennista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

