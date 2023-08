Muri divisori non portanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muri divisori non portanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAMEZZI

Significato/Curiosita : Muri divisori non portanti

Muro portante è l'elemento strutturale di un edificio costruito con il sistema dei setti portanti. si differenzia dal tramezzo, elemento divisorio interno... Legare la parete in tramezzi a quella esterna. quando si realizzano tramezzi che formano spigoli o che si innestano a "t" su altri tramezzi, è bene che i mattoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

