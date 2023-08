Marcire putrefare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marcire putrefare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACERARE

Significato/Curiosita : Marcire putrefare

Membra avranno un'esistenza imperitura. io non decadrò, io non marcirò, io non mi putrefarò, io non mi tramuterò in vermi e io non vedrò la corruzione davanti... Di un fermentato ricavato solitamente da cereali in cui viene messa a macerare una miscela di varie botaniche (possono arrivare fino a 80). tra queste...