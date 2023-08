Si lascia col piede o figuratamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lascia col piede o figuratamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IMPRONTA

Significato/Curiosita : Si lascia col piede o figuratamente

Non si riesce a esprimere. (avere un) conto in sospeso letteralmente: vantare un credito; figuratamente: aver subito un torto, di cui quindi si potrebbe... Su impronta ecologica (en) living planet report del wwf, un aggiornamento periodico (ora biennale) del calcolo dell'impronta ecologica. impronta ecologica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

