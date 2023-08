Land tedesco la cui capitale è Dresda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Land tedesco la cui capitale è Dresda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SASSONIA

Significato/Curiosita : Land tedesco la cui capitale e dresda

dresda (afi: /'drzda/; in tedesco dresden, /'de:zdn/ ascolta[·info], in sorabo: drježdzany) è una città extracircondariale di 563 311 abitanti della... Vedi sassonia (disambigua). la sassonia (afi: /sas'snja/; in tedesco sachsen, ['zaksn]; in sorabo sakska), ufficialmente stato libero di sassonia, è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

