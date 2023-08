Incolore privo di rilievo e di interesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incolore privo di rilievo e di interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INSULSO

Significato/Curiosita : Incolore privo di rilievo e di interesse

Tende, per forza di chiarezza, a ricondurli a quella unità luminosa che fonde i sette raggi prismatici in un unico sfavillio incolore, che è la luce. d'intuizione... Ricevette critiche estremamente negative. morando morandini lo definì "il più insulso, insensato e dilettantesco film del catalano bigas luna", mentre paolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

