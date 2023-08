In TV gli imprevisti sono il suo bello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In TV gli imprevisti sono il suo bello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIRETTA

Significato/Curiosita : In tv gli imprevisti sono il suo bello

Incontra il dottor guido zanin, bello e gentile, che è arrivato da milano e cerca una stanza in affitto. guido va a lavorare alla asl e prende in affitto... La diretta televisiva (semplicemente diretta se è chiaro il contesto televisivo) è l'insieme delle attività di produzione (riprese, trasmissione) di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

