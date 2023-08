Genere lianoso di Ranunculacee dai fiori numerosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere lianoso di Ranunculacee dai fiori numerosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLEMATIDI

Significato/Curiosita : Genere lianoso di ranunculacee dai fiori numerosi

Ranunculaceae (juss., 1789) è una famiglia di piante erbacee o, meno frequentemente, lianose o arbustive, appartenente all'ordine ranunculalaes. comprende... Giardinaggio. esistono oltre 1400 cultivar e ibridi. le clematidi in europa e il loro "linguaggio": le clematidi, pur essendo presenti da millenni in territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Genere lianoso di Ranunculacee dai fiori numerosi : genere; lianoso; ranunculacee; fiori; numerosi; Il genere musicale dei Kiss e degli Slayer; genere di fungo mangereccio dal grosso cappello; Videogioco Blizzard cult del genere action RPG; La progenitrice dell intero genere umano; Alla fine della parola definisce genere e numero; I fiori che rubava Nicolas Cage in un film; Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla; Recipienti per fiori ; Organi dei fiori che ricevono il polline; Ha bei fiori penduli; Richiamava a Bologna numerosi appassionati di automobilismo; Gli Egiziani più numerosi ; Il distretto di Shangai con numerosi grattacieli; I Calabresi più numerosi ; I Pellirosse oggi più numerosi negli USA;

Cerca altre Definizioni