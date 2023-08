Forchette molto calme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forchette molto calme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POSATE

Significato/Curiosita : Forchette molto calme

Occhiali, aveva conosciuto tutta parigi e accolto da lui tutte le grandi forchette internazionali.» ((fr) les nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques :... Le posate sono realizzate principalmente in metallo; un tempo in argento, alluminio, ottone e alpacca, oggi acciaio inox, ma esistono anche posate in...