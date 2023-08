Fasullo fittizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fasullo fittizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POSTICCIO

Significato/Curiosita : Fasullo fittizio

Nascondere un server dns, e di far utilizzare all'utente un server dns fittizio/fasullo (dns cache poisoning), allora questo potrebbe consentire al malintenzionato... Vedono nel film, poi smontate a fine lavorazione. il pollaio, anch'esso posticcio, non faceva parte della casa ma si trovava in realtà nel giardino della...