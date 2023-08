Lo era la principessa Xena in una serie TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era la principessa Xena in una serie TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GUERRIERA

Significato/Curiosita : Lo era la principessa xena in una serie tv

xena - principessa guerriera (xena: warrior princess) è una serie televisiva neozelandese e statunitense di ambientazione fantasy mitologico. prodotta... Una classe sacerdotale, una guerriera, ed una di cittadini comuni o contadini. nella psicologia junghiana, il guerriero è visto spesso come un archetipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo era la principessa Xena in una serie TV : principessa; xena; serie; La protagonista del film Disney La principessa e il ranocchio; La principessa del balletto Il lago dei cigni; principessa biblica moglie di Erode Antipa; L indimenticata principessa del Galles; Una principessa di Guerre stellari; Le Housewives di una nota serie TV ing; Lo interpreta Giacomo Ferrara nella serie Suburra; Il Peter di Beatrix Potter divenuto serie animata; Con l anello del drago in una serie TV fantastica; Una serie cult di fantascienza: Ai della realtà;

Cerca altre Definizioni