Dotati di bordi e margini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotati di bordi e margini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORLATI

Significato/Curiosita : Dotati di bordi e margini

Latifoglie o di conifere, come nei prati, nelle radure e sui bordi della strada. è diffuso in nord america e in europa. compare dall'estate all'autunno. commestibile... Convenzioni di wikipedia. il teorema di kronecker (o dei minori orlati o semplicemente degli orlati) è un teorema di algebra lineare che permette di calcolare...