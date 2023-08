È diventato re di Spagna nel 2014 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È diventato re di Spagna nel 2014. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FILIPPO VI

Significato/Curiosita : E diventato re di spagna nel 2014

De borbón y borbón-dos sicilias (roma, 5 gennaio 1938) è stato re di spagna dal 1975 al 2014, anno della sua abdicazione. nato a roma il 5 gennaio 1938... filippo vi (in spagnolo felipe vi; nome completo: felipe juan pablo alfonso de todos los santos de borbón y grecia) (madrid, 30 gennaio 1968) è l'attuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

