La diva del sabato sera per Vasco Rossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La diva del sabato sera per Vasco Rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STREGA

Significato/Curiosita : La diva del sabato sera per vasco rossi

Alla fine del programma, vasco canta la strega (la diva del sabato sera). lo spezzone è stato riproposto, a trent'anni di distanza, da la storia siamo... vedi strega (disambigua). disambiguazione – "streghe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi streghe (disambigua). per strega si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

