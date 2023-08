Così era detto il pittore olandese Pieter van Laer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era detto il pittore olandese Pieter van Laer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BAMBOCCIO

Significato/Curiosita : Cosi era detto il pittore olandese pieter van laer

L'olandese pieter van laer venne soprannominato a roma il "bamboccio", per le sue deformità fisiche. il termine "bambocciante" finì per indicare il suo... Convenzioni di wikipedia. le grotte di collepardo (anche note come grotte dei bambocci o grotte regina margherita) sono state originate da quell'insieme di fenomeni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

