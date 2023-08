Così è anche detto un magistrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detto un magistrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOGATO

Significato/Curiosita : Cosi e anche detto un magistrato

Marengo e fabio paladini e trasmessa su rai 2 dal 14 marzo 2018 al 10 novembre 2021. la serie è ispirata alla vera storia del magistrato alfonso sabella (che... Sia il personaggio togato ritratto nella scultura, né tantomeno gli antenati raffigurati nei busti, tuttavia le scarpe che il togato indossa suggeriscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Così è anche detto un magistrato : così; anche; detto; magistrato; così era detto il pittore olandese Pieter van Laer; così erano detti i contadini francesi: Jacques; Un amico così caro che pare un consanguineo; così sono detti i poeti Verlaine e Rimbaud; così è anche detta una bibita analcolica ing; Panini chiamati anche michette; Così è anche detta una bibita analcolica ing; Il pino noto anche come pino di Scozia; Il quartiere del noto stadio del Manche ster Utd; Luoghi comunitari di riposo anche per senzatetto; Così era detto il pittore olandese Pieter van Laer; Un dono per le feste detto in modo aulico; Quello di matrimoni era detto paraninfo; Operaio addetto a vasti specchi evaporanti; Così è detto un accessorio da biliardo per la mano; Alto magistrato della Roma repubblicana; Un magistrato in Corte d Assise e d Appello; Istanza presentata dal magistrato ; Il magistrato abbreviato in GIP; Il magistrato per le indagini preliminari;

Cerca altre Definizioni